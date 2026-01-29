Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 20 | 25

La viabilità di questa sera si presenta complessa in alcune zone di Roma. Il traffico rallenta sul Raccordo Anulare tra Roma sud e Appia, mentre sulla via del Mare ci sono code tra il raccordo e Vitinia in direzione Ostia. Anche sulla Colombo si segnala una coda tra via di Mezzocammino e via di Malafede. Rimane chiusa la regionale Ausonia tra il bivio per Pontecorvo e il km 13, a causa di una frana. Le autorità consigliano di prestare attenzione alle deviazioni e di seguire le indicazioni sul posto. La prud

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in diminuzione sulla rete della nostra regione sul Raccordo Anulare interna rallentamenti tra diramazione Roma sud e Appia tratto Urbano della Roma Teramo per traffico intenso Se sei in coda all'altezza di Portonaccio in direzione tangenziale è aspettiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare presenti code tra il raccordo e Vitinia in direzione Ostia e sulla Colombo sempre in direzione Ostia si sta in coda tra via di Mezzocammino e via di Malafede fine ricordiamo che resta chiusa la regionale Ausonia tra il bivio per Pontecorvo e km 13 nelle due direzioni e consentire le operazioni di messa in sicurezza a seguito di un evento franoso che ha interessato la strada attenzione alle deviazioni sul posto da chiamare in mobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito mobile da Punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Da questa mattina sulla Pontina si registrano code tra Spinaceto e via dei Pratica, direzione Latina, a causa di un incidente.

Sul raccordo anulare di Roma si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni a causa di un incidente.

