Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 10 | 25

Sul raccordo anulare di Roma si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni a causa di un incidente. In direzione centro, il traffico si muove su una sola corsia tra il raccordo e via Palmiro Togliatti, mentre in uscita lungo il raccordo ci sono rallentamenti tra le uscite Casilina e Appia. La situazione è complicata anche sulla Cassia, con code tra la storta e Tomba di Nerone, e sulla Pontina, dove il traffico rallenta tra Pomezia Nord e Castel Romano. Anche sulla Colombo, tra via

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della A24 a causa di un incidente code tra raccordo anulare via Palmiro Togliatti in direzione centro si transita su una corsia sola sul Raccordo Anulare coda in interna tra le uscite Casilina Appia in esterna la circolazione regolare sulla 91 Roma Fiumicino code altezza ANSA del Tevere verso il centro sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia più a sud sulla statale Pontina traffico rallentato con code tra Pomezia Nord Castel Romano verso la capitale cos'è anche sulla Colombo da via di Acilia via di Malafede Verso il raccordo anulare dobbiamo guardare le consolari code a tratti sulla Salaria sulla mia in entrambi i casi dalla raccordo e in entrambi i casi verso il centro ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione

