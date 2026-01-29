Da questa mattina sulla Pontina si registrano code tra Spinaceto e via dei Pratica, direzione Latina, a causa di un incidente. Astral infomobilità segnala che il traffico si muove lentamente e invita gli automobilisti a prestare attenzione. La situazione si inserisce in un contesto di maltempo che continua a interessare la regione Lazio, con pioggia e allagamenti in diverse zone. Restano chiuse alcune strade, come via Laurentina a Trigoria, la provinciale 67 a Prossedi e la regionale Ausonia, tutte per allagamenti o frane. La

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente Ci sono code tra Spinaceto e via dei pratica verso Latina raccomandiamo la dovuta prudenza e prosegue l'ondata di maltempo sul territorio al riguardo ricordiamo l'allerta meteo della Protezione Civile con precipitazioni sparse per le prossime ore specie sui settori meridionali della regione è proprio a seguito del maltempo resta chiusa per allagamenti via Laurentina nei pressi di Trigoria tra via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli sempre per allagamenti nel territorio di Frosinone chiusa la provinciale 67 guglietta vallefratta in località Prossedi mentre resta chiusa anche la regionale Ausonia tra il bivio per Pontecorvo e 13 qui a seguito di una frana da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte di un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 07:25

Approfondimenti su Pontina Spinaceto

Ultime notizie su Pontina Spinaceto

