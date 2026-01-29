Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 19 | 10

Tra ieri sera e questa sera, il traffico a Roma e dintorni resta molto intenso. Le strade sono congestionate tra il raccordo anulare, Portonaccio, e la Salaria, con code dovute ai lavori sulla Roma Teramo e rallentamenti tra Castel Madama e il raccordo. La situazione peggiora sulla via Tiburtina e sulla Colombo, dove ci sono code anche a causa di un veicolo in panne. La viabilità si fa complicata soprattutto nel quadrante sud della città, con lunghe file tra Vitinia e Ostia, e tra via di Mezzocammino e via Malafede.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Rumatera per traffico intenso coda tratti tra Portonaccio e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo entri per lavori sempre sulla Roma Teramo si rallenta all'altezza di Castel Madama In entrambe le direzioni che facciamo sul Raccordo Anulare interna code tra le scelte di Cassia Veientana e Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina mentre in esterna si rallenta tra Ardeatina e diramazione Roma Sud molto trafficata anche la via Tiburtina Setteville albuccione In entrambe le direzioni ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare presenti code Anche a causa di un veicolo in panne tra il raccordo e Vitinia in direzione di Ostia sulla Colombo sempre in direzione Ostia si sta in coda tra via Di Mezzocammino via di Malafede perché era Chiavari infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

