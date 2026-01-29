Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 15 | 25

Sul Raccordo Anulare di Roma il traffico si intensifica già nel primo pomeriggio. Tra le celle di Pisano e Boccea si registrano rallentamenti, così come tra Cassia Veientana e Salaria in carreggiata esterna. In direzione Teramo, code tra Fiorentini e Tor Cervara, con rallentamenti anche sulla Roma Teramo all’altezza di Castel Madama per lavori in corso. Chiuse le strade regionali, come l’Ausonia tra Pontecorvo e il km 13, a causa di un evento franoso. Le condizioni della strada richiedono attenzione, soprattutto con

Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione Diaz al infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento in queste prime ore pomeriggio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti tra le celle di Pisano e Boccea e tra Cassia Veientana e Salaria in esterna invece si rallenta tra Colombo e Anagnina della Roma Teramo code per traffico tra fiorentini e Tor Cervara in direzione raccordo anulare mentre per lavori sempre sulla Roma Teramo si rallenta all'altezza di Castel Madama In entrambe le direzioni che spostiamo nel quadrante della capitale sulla Cristoforo Colombo Pontedera via di Mezzocammino via di Acilia in direzione Ostia infine ricordiamo che resta chiusa la regionale Ausonia tra il bivio per Pontecorvo è il km 13 nelle due direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza a seguito di un evento franoso che ha interessato la strada attenzione alle deviazioni sul posto è chiara Chiavari da Stalin funebri te tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Da questa mattina sulla Pontina si registrano code tra Spinaceto e via dei Pratica, direzione Latina, a causa di un incidente.

Sul raccordo anulare di Roma si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni a causa di un incidente.

