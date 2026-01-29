Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 09 | 10

Con il traffico che si fa più intenso nelle strade di Roma, le segnalazioni di Astral infomobilità parlano di code e rallentamenti in diversi punti della città. Tra raccordo anulare, Cassia bis, Tiburtina e la statale Pontina, gli automobilisti devono armarsi di pazienza. Le code lungo la Colombo e sulla Salaria rendono difficile spostarsi, e il traffico si fa più difficile soprattutto nelle ore di punta. La situazione si aggrava con l’arrivo dell’inverno, che porta pioggia, freddo e ghiaccio, rendendo ancora più importante rispettare

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare code tra le uscite Casilina e Appia Eco detratti tra Cassia bis e Tiburtina in esterna traffico intenso e rallentamento dalla Prenestina la Tiburtina anche tra Flaminia Cassia Veientana dall'aurelia Pescaccio e dalla Roma Fiumicino dalla Pontina lunga coda sul tratto Urbano della A24 dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla 91 Roma Fiumicino lunghe code dalla raccordo anulare alla Colombo verso il centro e sulla Cassia a correre a Formello e Castel de' ceveri Siamo alla statale Pontina traffico rallentato con code a tratti dalla Laurentina alla raccordo anulare In quest'ultima direzione code sulla Colombo da via di Malafede al raccordo verso la capitale infine uno sguardo alle con carico da tratti sulla Salaria sulla Flaminia a partire dalla Raccordo Anulare verso il centro nei due casi ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e a prossimo aggiornamento ogni stagione porta con sé paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un per fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade in estate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

