Il mercato di via Paparelli non cambierà. Non ci saranno modifiche alla viabilità nell’area durante le partite del Pisa che coinvolgono la Ztl stadio. La prima partita prevista è contro il Milan nel weekend del 14 e 15 febbraio, ma ancora non è stato deciso l’orario ufficiale. La zona resterà aperta come sempre, senza restrizioni aggiuntive.

Anche l’area di via Paparelli, dove insiste il mercato bisettimanale, sarà interessata dall’impatto sulla mobilità della Ztl stadio che entrerà in vigore in occasione delle partite casalinghe del Pisa a partire dal match contro il Milan previsto nel week end del 14 e 15 febbraio con data e orario ancora da stabilire da parte della Lega calcio. Tuttavia lo svolgimento del mercato non subirà modifiche sostanziali e sarà sempre garantito. IL mercato, insomma, non si sposta o si rinvia se anche i nerazzurri dovessero giovare anche il sabato pomeriggio. Perché a servizio dello stadio sono stati individuati almeno 250 posti auto nel parcheggio sterrato di via Paparelli e altri 750 sono reperibili nel parcheggio scambiatore di via Pietrasantina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viabilità Porta a Lucca. Mercato in via Paparelli: "Nessuna modifica"

Il trasferimento di Lorenzo Lucca dal Napoli al Benfica segna un importante passo nel mercato estivo.

Durante il consiglio federale straordinario della Figc, tenutosi oggi, è stata respinta la proposta avanzata dal presidente De Laurentiis di modificare le regole di mercato per il Napoli, utilizzando i fondi accantonati.

Viabilità Porta a Lucca. Mercato in via Paparelli: Nessuna modifica; Ztl a Porta a Lucca durante le partite del Pisa: le informazioni per residenti e domiciliati.

Viabilità Porta a Lucca. Mercato in via Paparelli: Nessuna modificaZona a traffico limitato e partite casalinghe avevano creato dubbi. Ma i banchi sono salvi: non vi saranno spostamenti o rinvii. lanazione.it

ZTL Porta a Lucca a Pisa, le informazioni per residenti e domiciliatiRegistrazione sul portale di Pisamo per ottenere l’autorizzazione gratuita. Incontro pubblico lunedì 9 febbraio ... gonews.it

