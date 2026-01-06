Lucca addio a un passo | Mourinho lo porta al Benfica! L’affare da 30 milioni che sblocca il mercato

Il trasferimento di Lorenzo Lucca dal Napoli al Benfica segna un importante passo nel mercato estivo. L’interessamento di José Mourinho, che ha richiesto direttamente il giocatore, ha portato a una trattativa da circa 30 milioni di euro, sbloccando così le operazioni del club portoghese. Questo movimento evidenzia come le scelte dei tecnici possano influenzare significativamente le dinamiche di mercato delle squadre italiane e internazionali.

L'effetto Domino. Il mercato del Napoli si accende grazie a José Mourinho. Il tecnico del Benfica ha chiesto espressamente Lorenzo Lucca: il club portoghese è pronto a coprire l'investimento da 30 milioni (riscatto dall'Udinese) che bloccava gli azzurri. Questa cessione è la chiave di volta che permette a Giovanni Manna di lanciare l'assalto ai due grandi obiettivi in entrata: Leon Goretzka (Bayern Monaco) e Federico Chiesa. Lorenzo Lucca Benfica Mourinho Leon Goretzka Napoli mercato Lucca-Benfica: le mail, le cifre e il nodo ingaggio. Quello che sembrava un "prigioniero" del mercato, ora ha la valigia in mano.

Calciomercato Napoli, assalto a Chiesa e Goretzka; invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato Napoli news/ Artem Dovbyk è un’idea se Lorenzo Lucca va da Mourinho? (oggi 3 gennaio 2026).

