Caso mercato Napoli secondo Calcio e Finanza i club contrarti a De Laurentiis si oppongono ad una modifica a mercato iniziato

Durante il consiglio federale straordinario della Figc, tenutosi oggi, è stata respinta la proposta avanzata dal presidente De Laurentiis di modificare le regole di mercato per il Napoli, utilizzando i fondi accantonati. I club coinvolti hanno espresso opposizione, mantenendo le normative attuali e impedendo eventuali cambiamenti a mercato iniziato, come riportato da Calcio e Finanza.

In consiglio federale straordinario Figc che si è svolto oggi per discutere anche della norma voluta da De Laurentiis per sbloccare il mercato del Napoli (utilizzando i soldi accantonati), ha dato esito negativo. O meglio, ha sospeso ogni decisione in attesa che le società contrarie o astenute presentino una rinuncia formale a qualsiasi ipotesi di azione futura nei confronti dello stesso consiglio federale. La palla torna dunque alla Lega e Calcio e Finanza spiega i motivi dietro alle astensioni di Inter, Juventus e Roma e il no del Milan C’è da capire eventualmente se e con quali tempistiche la Lega Serie A riuscirà a dare seguito a questa richiesta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Sblocco mercato del Napoli, scontro De Laurentiis con Chiellini e Marotta. I due sperano che la modifica saltiOggi si svolge un momento cruciale per il mercato del Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis coinvolto in un confronto con Chiellini e Marotta.

