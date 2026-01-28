Case popolari sgomberate a Ceglie e a San Pio | chi sono gli occupanti e che legami hanno con i clan

Il 27 gennaio, le forze dell’ordine hanno sgomberato quattro alloggi di edilizia popolare tra Ceglie del Campo e San Pio. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno lavorato insieme per liberare gli appartamenti occupati da persone con legami ai clan. Gli occupanti sono stati fatti uscire, ma ancora non si conoscono tutti i dettagli sui motivi di questa scelta e sui rapporti che alcuni di loro avevano con le organizzazioni criminali. La scena è stata tesa, con i residenti che assistivano alla fine di anni di occupazioni abusive.

Il 27 gennaio scorso un'operazione interforze condotta da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza è stata funzionale allo sgombero di quattro alloggi di edilizia residenziale pubblica (tre di proprietà del Comune e uno dell’Arca Puglia) nei quartieri di Ceglie del Campo e San Pio, a.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Ceglie San Pio Case popolari occupate abusivamente, in corso sgomberi tra Ceglie del Campo e San Pio Le operazioni di sgombero di quattro alloggi popolari occupati abusivamente a Bari sono in corso da questa mattina, coinvolgendo le zone di Ceglie del Campo e San Pio. A San Siro sono state sgomberate cinque case popolari occupate Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ceglie San Pio Argomenti discussi: Case popolari occupate abusivamente, scattano gli sgomberi tra Ceglie del Campo e San Pio; Sgomberate 4 case popolari occupate abusivamente alla periferia di Bari; Sgomberate case popolari a Bari, tra gli abusivi il fratello di un boss; Bari, sgomberate case popolari occupate abusivamente. BARI ABUSIVI Case popolari sgomberate a Bari, tra gli abusivi anche il fratello di un bossTra i destinatari dei decreti di perquisizione e sequestro eseguiti questa mattina nella periferia di Bari figura il fratello di un boss ... statoquotidiano.it Case popolari sgomberate a Ceglie e a San Pio: chi sono gli occupanti e che legami hanno con i clanDai decreti di sequestro preventivo emessi dalla Procura di Bari, i nomi dei soggetti che occupavano abusivamente immobili di edilizia popolare e la loro correlazione al clan Strisciuglio ... baritoday.it Padre Pio TV. . Santa Messa 28 gennaio 2026 fr Claudio Ricci - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.