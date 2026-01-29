Vertenza Denso | confronto con la proprietà presidio al Ministero

Questa mattina si è svolto un incontro tra i rappresentanti di Denso Thermal Systems e le organizzazioni sindacali presso la sede di Confindustria ad Avellino. La discussione, che ha visto anche la partecipazione dell’Amministratore Delegato di Denso Italia, ha avuto come obiettivo quello di fare il punto sulla vertenza aperta e cercare una soluzione condivisa. Nel frattempo, i lavoratori hanno organizzato un presidio davanti al Ministero per chiedere risposte chiare sulla loro situazione.

Si svolto oggi, presso la sede di Confindustria di Avellino, l'incontro tra la Direzione di Denso Thermal Systems e le Organizzazioni Sindacali, alla presenza dell'Amministratore Delegato di Denso Italia, ing. Giuseppe Zippo. L'incontro è stato l'occasione per approfondire le prospettive industriali e gli investimenti dello stabilimento, in un contesto reso particolarmente delicato dall'avvio della procedura per 211 esuberi, rispetto alla quale le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto formalmente l'apertura di un confronto specifico con l'obiettivo di scongiurare i licenziamenti.

