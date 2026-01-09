Vertenza Denso i sindacati si ricompattano al fianco dei lavoratori

I sindacati di categoria si sono riuniti per discutere della vertenza Denso ad Avellino, affrontando le questioni sindacali e produttive che coinvolgono lo stabilimento. L'incontro, al quale hanno partecipato i segretari provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm, ha analizzato la situazione attuale e le prospettive future, sottolineando l'importanza di un fronte unito per tutelare i diritti dei lavoratori e sostenere la continuità aziendale.

Vertenza Denso, la nota dei segretari di Fim, Fiom, Uilm, Fiscmic e Uglm: "Si è tenuto un incontro fra i Segretari provinciali della FIM Luigi Galano, della FIOM Giuseppe Morsa, della Uilm Gaetano Altieri, della Fismic Giuseppe Zaolino e della Uglm Ettore Iacovacci per esaminare la delicata situazione sindacale e produttiva che riguarda la DENSO di Avellino. La difficoltà produttiva che ha già ridimensionato da un punto di vista occupazionale la Denso di Avellino e che sembra non arrestarsi in assenza di un piano strategico, e' stata al centro di una riflessione ampia che ha determinato una ritrovata unità sindacale, stigmatizzando il comportamento delle relazioni sindacali della Denso che si sono rivelate non affidabili.

