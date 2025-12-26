Api | scomparso Aldo Maria Brachetti Peretti protagonista del settore petrolifero

(Adnkronos) - Si è spento questa mattina a Roma a 93 anni Aldo Maria Brachetti Peretti, un capitano d'industria che, con lo storico marchio petrolifero Api, ha attraversato da protagonista lo sviluppo economico del nostro Paese nel dopoguerra. Sotto la sua guida Api ha attraversato con successo tutte le fasi chiave della seconda metà del Novecento, sviluppando la raffinazione, la produzione di energia elettrica e acquisendo da Eni il marchio IP. Nato nel 1932, Aldo Maria Brachetti ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio ed ha iniziato a lavorare nel 1957 in Api, oltre ad insegnare all'Università di Roma e di Parma, nelle Facoltà di Economia e Commercio, Scienze delle Finanze, Storia Economica, e Tecnica Bancaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

