Incendio a Orte bus in fiamme davanti alla stazione | Chiudete le finestre | FOTO e VIDEO

Un incendio si è sviluppato nel piazzale della stazione di Orte alle 21 di mercoledì 21 gennaio, coinvolgendo un autobus e alcune auto nelle vicinanze. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Si consiglia di mantenere le finestre chiuse e di seguire eventuali indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza nelle zone interessate.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.