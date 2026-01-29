Vannacci è pronto | con lui in pista Meloni e Schlein devono rifare i conti

Vannacci si prepara a scendere in campo con un suo partito. La sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri delle prossime elezioni, mettendo in difficoltà sia Meloni che Schlein. Salvini, nel frattempo, ha già capito che inseguirlo potrebbe costargli caro e rischia di perdere terreno nella sua stessa Lega. La campagna elettorale si anima, e i protagonisti si preparano a fare i conti con nuove alleanze e sorprese.

Il generale sempre più orientato a presentare un suo partito alle prossime politiche. Salvini lo incontra ma sa già che inseguirlo per lui significa perdere la Lega. Con Vannacci in campo cambia tutto lo scenario e una legge proporzionale rischia di aprire le porte ai venti dell'instabilità politica. Per Salvini è un rompicapo, ma lo è anche per Meloni. Perdere 2-3 punti percentuali sulla destra, significa che torna in equilibrio la sfida con Schlein. Il Pd trattiene la soddisfazione per lo strappo di Vannacci. In realtà, la possibilità di giocarsi la partita con la destra potrebbe indurre Conte ad alzare la posta per l'alleanza.

