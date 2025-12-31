Schlein-Manfredi la lite di Capodanno | Il Pd non è pronto? Con lui

Elly Schlein, segretaria del PD, replica alle affermazioni di Gaetano Manfredi sulla preparazione del partito a sfidare Giorgia Meloni. In un’intervista a Il Messaggero, sottolinea il contributo del sindaco di Napoli nel recente successo elettorale in Campania e invita a superare le critiche, concentrandosi su un percorso condiviso per rafforzare la proposta politica del centro-sinistra.

In un colloquio con Il Messaggero, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein risponde alle critiche del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi secondo cui il partito "non è ancora pronto" per battere Giorgia Meloni, suggerendo una mancanza di maturità politica nel mettere in campo una proposta vincente nel campo largo: "Manfredi? Insieme abbiamo battuto la destra in Campania, e lui ha dato un grande contributo. La batteremo ancora" afferma. Sul rapporto con Giuseppe Conte, la leader dem osserva che l'avvicinamento tra le forze di opposizione è confermato dai numeri e dai fatti, chiedendo retoricamente ai cronisti se "ci avreste mai scommesso che ci saremmo presentati con la stessa alleanza in tutte e 7 le ultime regioni in cui si è votato?", sottolineando come l'intesa sia stata frutto di un lavoro faticoso ma efficace. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Parla Manfredi: "Il Pd non è pronto contro Meloni. Le primarie non servono. Schlein? Il programma prima del premier"

Leggi anche: **Pd: Schlein, 'non pronti a battere destra? Già fatto e con importante contributo Manfredi'**

