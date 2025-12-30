Tramvia | skimmer nelle biglietterie automatiche per clonare le carte Il questore | Fate attenzione L’intervento di Gest

Il questore di Firenze avverte i cittadini di prestare attenzione quando si utilizzano le biglietterie automatiche del tram, a causa di recenti tentativi di skimming. Gest, l’azienda responsabile, invita a verificare attentamente i dispositivi e a evitare di inserire carte di credito o bancomat in queste macchine. È importante adottare precauzioni per proteggere i propri dati e prevenire eventuali frodi.

Attenzione a inserire carte di credito o bancomat nelle biglietterie automatiche del tram di Firenze. La polizia ha trovato due skimmer copia bancomat alle fermate della stazione di Santa Maria Novella e all'aeroporto. Lo ha rivelato ai giornalisti il questore di Firenze, Fausto Lamparelli, durante la conferenza stampa di fine anno

Tramvia, skimmer nelle macchinette dei biglietti per clonare le carte: scoperti due casi a Firenze - Tramvia, il nucleo della Polizia di Stato di Firenze che ha iniziato i controlli nell'ottobre del 2024, e che nel 2025 ha operato con 1. 055firenze.it

Fai il biglietto sulla tramvia e ti svuotano il conto in banca. La Polizia scopre due “skimmer”. Gest: “Truffa arginata” - In merito alla notizia relativa agli "skimmer" (dispositivi per truffare cittadini attraverso la clonazione di carte di credito/debito tramite ... piananotizie.it

