Kanye West in Italia | quando escono i biglietti quanto costano e dove acquistarli

Kanye West conquista l’Italia con il suo atteso concerto alla Rcf Arena di Campovolo, Reggio Emilia. Il celebre rapper, vincitore di 24 Grammy, si prepara a regalare uno spettacolo imperdibile di fronte a oltre 100 mila fan. Scopri quando escono i biglietti, i prezzi e i punti vendita ufficiali per non perderti questa straordinaria occasione di ascoltare dal vivo uno dei protagonisti della scena musicale mondiale.

Kanye West arriva in Italia. Il rapper di Atlanta, vincitore di 24 Grammy Awards su 76 nomination, si esibirà alla Rcf Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, di fronte a più di 100 mila persone. Annunciato infatti un concerto-evento in programma il prossimo 18 luglio in occasione dell’ Hellwatt Festival, un nuovo format crossover che unirà la musica con eventi immersivi ed esperienze cinematografiche. Sarà il primo live in Europa dell’artista dal 2014, se si escludono i listening party – dove tuttavia salì sul palco per cantare in playback – tra cui i due di Assago e Casalecchio di Reno. Per il momento, è anche il solo concerto dell’estate 2026 di Ye, altro nome con cui è noto l’artista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

