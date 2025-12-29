Valentina Ferragni celebra i suoi 33 anni, un traguardo che riflette il percorso di crescita personale e professionale. Tra il rapporto con Chiara, le sfide legate al body shaming, il tumore alla pelle e la relazione con Matteo Napoletano, la sua esperienza si distingue per autenticità e maturità. In un’epoca di trasformazioni, Valentina sottolinea l’importanza di scoprire e valorizzare aspetti diversi della vita, oltre alle nozze e ai figli.

Trentatré anni, un sorriso che non passa inosservato e una storia fatta di crescita, cambiamenti e consapevolezza. Valentina Ferragni festeggia il suo compleanno guardando al futuro. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Valentina Ferragni compie 33 anni. Il rapporto con Chiara, il body shaming, il tumore alla pelle e il fidanzato Matteo Napoletano: «Nozze e figli? Nella vita c?è anche altro»

