Filippo Magnini e Giorgia Palmas condividono con i loro fan l'apertura della nuova casa a Milano, un ambiente accogliente con un salotto con camino, una cameretta per le figlie, una cucina scura e un bagno in marmo. Ospiti a Verissimo, raccontano la quotidianità familiare e le motivazioni dietro questa scelta abitativa, offrendo uno sguardo autentico sulla loro vita privata.

Ospiti a Verissimo, Filippo Magnini e Giorgia Palmas aprono una finestra sulla loro quotidianità familiare e sulla scelta di cambiare casa. Lo scorso anno la coppia si è trasferita a Milano, in zona San Siro, per rispondere a un’esigenza molto concreta: più spazio e maggiore privacy, ora che le figlie stanno crescendo. Filippo Magnini e Giorgia Palmas, chi sono Filippo Magnini, nato a Pesaro il 2 febbraio 1982, è uno dei più grandi nuotatori italiani di sempre: capitano storico della Nazionale, due volte campione del mondo nei 100 metri stile libero (2005 e 2007), vanta un palmarès ricchissimo tra Europei, Mondiali e un bronzo olimpico ad Atene 2004. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Filippo Magnini e Giorgia Palmas, la nuova casa a Milano: il salotto con camino, la cameretta delle figlie, la cucina scura e il bagno in marmo

Leggi anche: Giorgia Palmas e Filippo Magnini: Il Trasloco nel Loro Nuovo Attico a Milano!

Leggi anche: Filippo Magnini e il giallo del video rimosso: contro Ballando o La volta buona? Interviene Giorgia Palmas

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Giorgia Palmas e Filippo Magnini ospiti a Verissimo domenica 25 gennaio; Verissimo, gli ospiti del 24 e 25 gennaio da Claudia Pandolfi a Gabriel Garko; Legrottaglie, Magnini e il ricordo di Matteo Franzoso a Verissimo, tutti gli ospiti del 24 e 25 gennaio; Verissimo, le anticipazioni di sabato 24 e domenica 25 gennaio: gli ospiti.

Giorgia Palmas, chi è la moglie di Filippo Magnini/ Gli anni passano e io sono sempre più fortunatoChi è Giorgia Palmas, moglie di Filippo Magnini: la carriera televisiva, la storia d'amore e il suo supporto per la finale di Ballando con le stelle 2025 Giorgia Palmas, chi è la moglie di Filippo ... ilsussidiario.net

Filippo Magnini commosso per moglie Giorgia Palmas, Mariotto distratto lato b Tripoli/ Imbarazzo a BallandoIl primo concorrente a scendere in pista nella semifinale del 13 dicembre 2025 di Ballando con le stelle 2025 è Filippo Magnini con Alessandra Tripoli ma prima di scendere in pista nella clip ... ilsussidiario.net

Complici e più innamorati che mai, insieme anche nei momenti difficili della vita: Giorgia Palmas e Filippo Magnini si racconteranno domenica a #Verissimo facebook