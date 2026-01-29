Valanga all’alba sul Grignone | Nessun escursionista disperso

Una valanga si è staccata questa mattina sul versante sud del Grignone, a Pasturo. Per ora, non ci sono persone disperse o rimaste sepolte sotto la neve. Il Soccorso alpino sta ancora verificando la situazione, ma sembra che nessuno abbia riportato ferite o sia rimasto coinvolto. La slavina ha causato paura tra gli escursionisti, ma fortunatamente, nessuno si è trovato nel raggio d’azione della neve in movimento.

Pasturo (Lecco), 29 gennaio 2026 – Un valanga si è staccata dal versante sud del Grignone, in territorio di Pasturo, Si è temuto che qualche escursionista fosse stato travolto dalla slavina e rimasto sepolto sotto la neve, ma il Soccorso alpino al momento lo esclude. L'allarme. L'allerta è scattata all'alba delle 6. Il distacco si è verificato lungo la via Invernale. Due escursionisti hanno avvertito un boato, provocato dal distacco di neve, mentre un terzo escursionista si è accorto della valanga perché ha notato che il sentiero non c'era più e non c'erano neppure più tracce fresche di passaggio.

