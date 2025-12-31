Alba spettacolare sul Grignone le foto che hanno conquistato i social

Un’alba suggestiva sul Grignone, immortalata a 2410 metri di quota. Le fotografie della croce avvolta dal ghiaccio e circondata da nuvole hanno attirato l’attenzione sui social, grazie anche alla condivisione del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Questi scatti evidenziano la bellezza naturale del territorio e l’atmosfera unica offerta dalle prime luci del giorno in montagna.

Un'alba da cartolina a 2410 metri di quota. Le immagini della croce del Grignone avvolta dal ghiaccio e circondata da un mare di nuvole stanno facendo il giro dei social network dopo che il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana le ha condivise sul suo profilo. Scatti che celebrano la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Alba spettacolare sul Grignone, le foto che hanno conquistato i social Leggi anche: Baci da Star: le coppie famose che hanno conquistato il 2025 Leggi anche: Alba Parietti e i suoi tre ex insieme sul divano: una foto che racconta un legame inaspettato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Alba da sogno sul Grignone: le foto dalla vetta che fanno il giro del web. Alba spettacolare sul Grignone, le foto che hanno conquistato i social - Il presidente di Regione Lombardia condivide gli scatti mozzafiato del fotografo Marco Mandelli: la croce ghiacciata e il mare di nuvole incantano il web ... leccotoday.it

Il cielo si dipinge di rosso, le foto della spettacolare alba di oggi - Intorno alle 06:30 di venerdì 16 febbraio la natura ha regalato immagini meravigliose: il cielo si è tinto di rosso fuoco Firenze, 16 febbraio 2024 – Un cielo rosso fuoco. lanazione.it

CiaoComo. . Il saluto di oggi al gelo e con un’Alba spettacolare da noi - facebook.com facebook

L'alba più magica dell'anno. Migliaia di persone a Stonehenge per celebrare il solstizio d'inverno tra riti druidi e antiche leggende x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.