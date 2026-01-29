Allarme per una valanga sul Grignone scattate le operazioni di verifica

Questa mattina all’alba, le squadre di soccorso sono intervenute sul Grignone, dopo aver registrato un movimento di neve sul versante di Pasturo, nella zona dei Comolli. Le operazioni di verifica sono in corso per capire se ci siano persone coinvolte. La paura di una valanga ha portato subito all’attivazione delle squadre di emergenza, che stanno lavorando sul campo.

Si tratterebbe di un distacco importante. Sul posto gli uomini di Soccorso alpino e Vigili del fuoco, in volo l'elicottero. Non ci sarebbero persone coinvolte Scatta l'allarme per una valanga sul Grignone. Le operazioni di verifica e soccorso di eventuale persone coinvolte sono iniziate questa mattina all'alba, giovedì 29 gennaio, a seguito del movimento di neve registrato sul versante di Pasturo, nella zona dei Comolli. Sul posto, poco dopo le 7, sono state inviate squadre del Soccorso alpino della stazione Valsassina e dei Vigili del fuoco, allertati anche i Carabinieri di Lecco.

