La settimana dell’Haute Couture P E 2026 a Parigi mette in scena non solo le collezioni più esclusive ma anche l’eleganza delle royal

La settimana dell’Haute Couture Primavera-Estate 2026 a Parigi ha attirato occhi e attenzione su molte passerelle. Oltre alle creazioni più lussuose, sono spuntate anche le royal monegasche, che hanno suscitato curiosità tra addetti ai lavori e appassionati. Le principesse e le duchesse si sono fatte vedere tra gli invitati, dimostrando come l’eleganza reale trovi spazio anche tra i vestiti più raffinati del momento.

