La settimana dell’Haute Couture P E 2026 a Parigi mette in scena non solo le collezioni più esclusive ma anche l’eleganza delle royal
La settimana dell’Haute Couture Primavera-Estate 2026 a Parigi ha attirato occhi e attenzione su molte passerelle. Oltre alle creazioni più lussuose, sono spuntate anche le royal monegasche, che hanno suscitato curiosità tra addetti ai lavori e appassionati. Le principesse e le duchesse si sono fatte vedere tra gli invitati, dimostrando come l’eleganza reale trovi spazio anche tra i vestiti più raffinati del momento.
La settimana dell’ Haute Couture Primavera-Estate 2026 a Parigi mette in scena non solo le collezioni più esclusive, ma anche l’eleganza delle royal monegasche. In occasione della sfilata Chanel firmata da Matthieu Blazy, Charlotte Casiraghi ha scelto un abito midi in tweed bianco, emblema dell’eredità della maison. Il modello, dal taglio dritto e con maniche lunghe, è caratterizzato da uno spacco laterale, mentre il bordo inferiore con una doppia fila di ruches introduce una nota di femminilità. Ai piedi, un paio di scarpe bicolor che abbracciano il collo del piede. Una scelta che riflette un’eleganza essenziale ma ricercata, in perfetta sintonia con il nuovo corso creativo di Chanel. 🔗 Leggi su Amica.it
