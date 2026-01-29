Tajani Chiederemo il fondo Ue di solidarietà per le Regioni colpite dal ciclone Harry
Il governo italiano sta preparando la richiesta di aiuto al Fondo europeo di solidarietà. Le regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna sono state colpite dall’uragano Harry e ora hanno bisogno di risorse per ricostruire. Il ministro Tajani ha annunciato che l’Italia farà presto domanda per ricevere supporto dall’Unione Europea. La speranza è di ottenere fondi rapidamente, così da aiutare chi ha subito danni e riprendere le attività.
L’Italia intende «chiedere l'aiuto del Fondo europeo di solidarietà» per Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dall’uragano Harry. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo alla riunione con gli omologhi Ue. «Adesso dovranno essere preparati le analisi e i dati dalla protezione civile», ha spiegato Tajani. «Ne abbiamo parlato anche al consiglio dei ministri, è giusto procedere come sempre abbiamo fatto» e «c'è sempre stata una risposta generosa da parte dell’Europa». 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondimenti su Harry Ciclone
Ciclone Harry, Tridico-Antoci (M5S): Occhiuto e Schifani chiedano il fondo solidarietà UE
Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Calabria, Sicilia e Sardegna, con costi stimati in centinaia di milioni di euro.
Niente tasse per le aziende colpite dal ciclone Harry, l'iniziativa del Comune
Dopo il forte maltempo che ha colpito Messina, il Comune ha deciso di non far pagare tasse e tariffe idriche alle aziende colpite.
Ultime notizie su Harry Ciclone
Argomenti discussi: Crans-Montana, Jacques Moretti scarcerato: pagata la cauzione di 200 mila franchi. Meloni: Chiederemo conto. Tajani: Un oltraggio. Salvini: Vergogna.
Tajani: Chiederemo fondo Ue di solidarietà per Regioni colpite dal maltempoL'Italia intende chiedere l'aiuto del Fondo europeo di solidarietà per Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dall'uragano Harry. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al ... ansa.it
Soluzione Tajani per i fondi: «L'Italia chiede aiuto al Fondo europeo di solidarietà»La questione fondi per il ciclone Harry, ma anche per la frana a Niscemi, continua ad essere al centro dello scontro politico con la Sinistra che chiede di dirottare alla causa i fondi previsti per il ... lasicilia.it
[…] dopo il pagamento di una cauzione di 200 mila franchi. L’ira dei parenti delle vittime. Indignata la premier Giorgia Meloni: “Chiederemo conto alle autorità svizzere”. Condanna anche dai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. #Tg1 Leonardo Zellino x.com
Crans-Montana, disposta la scarcerazione di Jacques Moretti Pagata una cauzione di 200mila franchi. Meloni: "Ne chiederemo conto". Il ministro Tajani "Un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli" Jacques Moretti verrà scarcera - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.