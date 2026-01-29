Tajani Chiederemo il fondo Ue di solidarietà per le Regioni colpite dal ciclone Harry

Il governo italiano sta preparando la richiesta di aiuto al Fondo europeo di solidarietà. Le regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna sono state colpite dall’uragano Harry e ora hanno bisogno di risorse per ricostruire. Il ministro Tajani ha annunciato che l’Italia farà presto domanda per ricevere supporto dall’Unione Europea. La speranza è di ottenere fondi rapidamente, così da aiutare chi ha subito danni e riprendere le attività.

L’Italia intende «chiedere l'aiuto del Fondo europeo di solidarietà» per Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dall’uragano Harry. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo alla riunione con gli omologhi Ue. «Adesso dovranno essere preparati le analisi e i dati dalla protezione civile», ha spiegato Tajani. «Ne abbiamo parlato anche al consiglio dei ministri, è giusto procedere come sempre abbiamo fatto» e «c'è sempre stata una risposta generosa da parte dell’Europa». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Calabria, Sicilia e Sardegna, con costi stimati in centinaia di milioni di euro.

Dopo il forte maltempo che ha colpito Messina, il Comune ha deciso di non far pagare tasse e tariffe idriche alle aziende colpite.

Tajani: Chiederemo fondo Ue di solidarietà per Regioni colpite dal maltempoL'Italia intende chiedere l'aiuto del Fondo europeo di solidarietà per Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dall'uragano Harry. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al ...

Soluzione Tajani per i fondi: «L'Italia chiede aiuto al Fondo europeo di solidarietà»La questione fondi per il ciclone Harry, ma anche per la frana a Niscemi, continua ad essere al centro dello scontro politico con la Sinistra che chiede di dirottare alla causa i fondi previsti per il ...

