Negramaro Una storia ancora semplice tour 2026 si conclude all’Arena di Verona

I Negramaro concludono il loro tour 2026 all’Arena di Verona, aggiungendo una data speciale che segna il gran finale di una stagione ricca di emozioni. Un appuntamento imperdibile per i fan, che potranno vivere dal vivo l’energia e la passione della band in un luogo simbolico. Una serata che resterà impressa nella memoria di tutti, chiudendo un percorso musicale intenso e coinvolgente.

I Negramaro aggiungono una nuova data all’ Arena di Verona che chiuderà Una storia ancora semplice tour 2026. I Negramaro aggiungono una nuova e ultima data all’ Arena di Verona che chiuderà ufficialmente Una storia ancora semplice tour 2026. Un appuntamento speciale, pensato come gran finale di un incredibile viaggio live outdoor, e ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Prevendite online da venerdì 19 dicembre alle ore 18.00. L’Arena di Verona, luogo simbolo della musica italiana e internazionale, diventa così il palcoscenico ideale per celebrare il ritorno nei festival della band, dopo oltre 10 anni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

