Una nuova fase nucleare | cosa c' è dietro l' annuncio di Kim

Dopo i recenti test missilistici sul Mar del Giappone, Kim Jong-un ha annunciato una nuova fase nel programma nucleare della Corea del Nord. Le tensioni sono aumentate e ora ci si aspetta un ulteriore potenziamento degli arsenali del regime. La comunità internazionale guarda con preoccupazione a ogni mossa di Pyongyang.

Prima i lancio di alcuni missili balistici verso il Mar del Giappone. Poi l'annuncio sulla prossima fase del rafforzamento nucleare della Corea del Nord. Sono giorni pienissimi per Kim Jong Un pronto a chiarire " i piani della fase successiva per rafforzare ulteriormente la deterrenza nucleare del Paese " in concomitanza con l'avvicinarsi del Congresso del Partito dei Lavoratori di Corea, ossia il partito che governa la nazione, il primo evento del genere da cinque anni a questa parte. La Korean Central News Agency (Kcna) ha scritto che Kim svelerà come intende potenziare le forze nucleari nel corso della riunione dopo che l'ultimo test missilistico avrebbe causato, sempre secondo i media statali nordcoreani, una " straziante agonia mentale " ai nemici.

