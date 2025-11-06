Fallout | ecco perché gli Usa non sono riusciti a contenere la minaccia nucleare di Kim

Gli Stati Uniti non sono riusciti a disarmare la Corea del Nord. Nel corso degli anni nessuna amministrazione statunitense, né a guida democratica né repubblicana, è stata in grado di neutralizzare la minaccia nucleare incarnata da Pyongyang. Il risultato è che oggi il Paese guidato da Kim Jong Un può vantare, oltre che un arsenale militare rilevante, una capacità nucleare altrettanto degna di nota. Ma perché Washington ha fallito? Vale la pena dare un'occhiata Fallout: The Inside Story of America's Failure to Disarm North Korea, ovvero l'ultimo libro scritto dal ricercatore dello Stimson Center Joel Wit. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

