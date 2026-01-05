Da Caracas a Pechino Cosa c’è dietro all’ultimo test ipersonico di Kim

Il recente test ipersonico della Corea del Nord, avvenuto poco dopo l'operazione statunitense in Venezuela, rappresenta più di un progresso tecnologico. Analizzare questa azione significa considerare il contesto temporale e politico, poiché si tratta di un messaggio strategico di Kim Jong Un rivolto agli Stati Uniti. Questo evento evidenzia come le dinamiche internazionali siano influenzate da segnali e timing, oltre che da capacità tecniche.

Il tempo è una componente fondamentale nel funzionamento delle dinamiche internazionali. E proprio in funzione del tempo va letto il test nordcoreano di missili ipersonici, avvenuto a poche ore dal blitz statunitense in Venezuela, e che quindi deve essere interpretato come un messaggio politico di Kim Jong Un agli Stati Uniti più che come una semplice dimostrazione di progresso tecnologico. Secondo quanto riportato dall'agenzia ufficiale Korean Central News Agency, nel corso del citato test i missili sono stati lanciati dall'area di Pyongyang e avrebbero colpito bersagli a circa 1.000 chilometri di distanza, con l'obiettivo dichiarato di verificare sostenibilità ed efficacia del sistema d'arma.

