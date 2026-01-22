Conti dalla Pro Loco di Coltano annuncia il futuro superamento del campo nomadi

La Pro Loco di Coltano comunica che si sta lavorando al superamento del campo nomadi presente nella zona. La questione, tornata di recente all’attenzione dei residenti, riguarda anche la gestione dei rifiuti e l’area circostante. L’obiettivo è migliorare la vivibilità e la tutela ambientale, promuovendo interventi che garantiscano una soluzione stabile e rispettosa delle esigenze della comunità locale.

Torna di attualità la questione del campo nomadi di Coltano. Lo scorso agosto i residenti del Comitato per la difesa di Coltano denunciavano una reiterata e costante presenza di rifiuti abbandonati, insieme a una espansione del campo. Lunedì scorso, 19 gennaio, la Pro Loco ha organizzato un'assemblea nella suggestiva cornice della Villa Medicea. Un'occasione speciale che ha visto la partecipazione del sindaco di Pisa, Michele Conti, e dell'assessore

