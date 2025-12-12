Donazione per i bimbi del reparto neonatologia
Oggi pomeriggio, Santa Lucia ha portato un gesto di solidarietà all'AOU di Parma, donando tre cuscini da allattamento al reparto di neonatologia. Un piccolo contributo che mira a migliorare il comfort delle neomamme durante il periodo di degenza dei loro bambini.
