Una città in fiamme ha combattuto fuoco e ghiaccio sotto gli stivali dell’esercito privato di Re Trump | il significato di Streets of Minneapolis di Bruce Springsteen

La città di Minneapolis rivive ancora oggi le immagini di un’epoca di scontri e tensioni. Bruce Springsteen ha dedicato una canzone, “Streets of Philadelphia”, a quel periodo, ma le sue parole sembrano calzare anche con le scene di oggi. Le strade sono state teatro di combattimenti tra manifestanti e forze dell’ordine, mentre l’esercito privato di Trump sembra aver preso il controllo di alcune zone. Le immagini di veicoli blindati e poliziotti in tenuta antisommossa si alternano a quelle di cittadini che cercano di resistere. La città è nel caos

“Streets of Philadelphia” è una delle canzoni più importanti del repertorio di Bruce Springsteen, scritta nel 1993 appositamente per la colonna sonora del film “Philadelphia”, diretto da Jonathan Demme. Il testo è scritto in prima persona e adotta il punto di vista di un uomo che sta morendo di AIDS. Il brano ha vinto il Premio Oscar per la Migliore Canzone Originale nel 1994. Trentatrè anni dopo l’artista è tornato sul titolo del celebre brano stavolta mutandolo in “Streets of Minneapolis”. E non a caso. Con questa iniziativa Bruce Springstee critica duramente le misure di controllo dell’immigrazione adottate dal presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

