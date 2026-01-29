Testo traduzione e significato di Streets of Minneapolis di Bruce Springsteen la canzone contro Trump e l'ICE

Bruce Springsteen ha scritto una nuova canzone, "Streets of Minneapolis" che denuncia Donald Trump e l'ICE che ha ucciso due americani in pochi giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it

#Bruce-Springsteen- Minneapolis || Bruce Springsteen torna a far sentire la sua voce con una canzone inedita, “Streets of Minneapolis”.

Nebraska di Bruce Springsteen è la testimonianza di quanto rumore possa fare il silenzio [ANALISI]

Bruce Springsteen ha fatto quello che fa di solito Bruce Springsteen: intercettare l’America più profonda e arrabbiata. Sabato, nel giro di pochissime ore, ha registrato e poi pubblicato “Streets of Minneapolis”, una canzone dolorosa e struggente “dedicata alla - facebook.com facebook

Bruce #Springsteen for #Minneapolis "Streets of Minneapolis" #TheBoss @springsteen x.com