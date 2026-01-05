La Asl di Frosinone annuncia il pensionamento del dottor Luigi Di Ruzza, che ha concluso la sua carriera il 31 dicembre 2025. Con oltre trent’anni di esperienza, ha dedicato la propria vita alla pediatria e alla tutela della salute dei bambini, lasciando un segno importante nel servizio sanitario locale. Un passaggio che segna la fine di un percorso professionale caratterizzato da grande umanità e impegno.

La Asl di Frosinone si prepara a dire addio al dottor Luigi Di Ruzza, il quale ha concluso il suo prezioso servizio il 31 dicembre 2025, entrando ufficialmente in pensione dopo oltre trent’anni di dedizione alla pediatria e alla salute dei più piccoli. Il dottor Di Ruzza ha avviato la sua carriera il 31 dicembre 1991 e nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità e prestigio: nel 2009 è diventato responsabile della Pediatria di Frosinone, mentre nel 2017 ha assunto l’incarico di direttore della Uoc di Pediatria e neonatologia presso l’ospedale Santissima Trinità di Sora. Dal 2023, ha ricoperto il ruolo di capo dipartimento materno-infantile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Asl Frosinone saluta dottor Luigi Di Ruzza, carriera costruire attraverso umanita’

Leggi anche: ASL Frosinone saluta il dottor Luigi Di Ruzza: trent’anni di Pediatria tra storie e sorrisi

Leggi anche: Sanità: l'Asl saluta il pensionamento del direttore del Dipartimento della salute mentale Angelo Cerù

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Frosinone, Ivan Di Stefano, ex volto di «Uomini e Donne», assunto dalla Asl come medico senza i requisiti: denunciato - Ha lavorato per quasi due mesi al Pronto Soccorso di Cassino, dichiarando di essere un medico specializzato in neurologia, ma il suo titolo (conseguito in Ucraina) non ha valore in Italia. roma.corriere.it

ASL Frosinone, revocati i caposala e bloccati i trasferimenti: caos organizzativo negli ospedali - facebook.com facebook