I sub che hanno nuotato nella zona crepuscolare dell’oceano | scoperti animali mai visti
Un gruppo di scienziati della California Academy of Sciences ha raccolto una serie di foto che raccontano la fauna che si trova nella mesoplagica vicino all'isola di Guam. Gli scatti svelano specie mai osservate prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Le 10 migliori episodi della zona crepuscolare che ti lasceranno senza parole
Leggi anche: Animali (quasi) immortali: lo scienziato delle meduse e i segreti delle gorgonie che vivono nel fondo dell'oceano
I sub che hanno nuotato nella zona crepuscolare dell’oceano: scoperti animali mai visti - Un gruppo di scienziati della California Academy of Sciences ha raccolto una serie di foto che raccontano la fauna che si trova nella mesoplagica vicino ... fanpage.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.