I sub che hanno nuotato nella zona crepuscolare dell’oceano | scoperti animali mai visti

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di scienziati della California Academy of Sciences ha raccolto una serie di foto che raccontano la fauna che si trova nella mesoplagica vicino all'isola di Guam. Gli scatti svelano specie mai osservate prima. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

