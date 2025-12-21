La verità dietro il mega zoo del miliardario Ambani | il centro Vantara che dice di salvare animali a rischio estinzione finisce sotto accusa

Il centro Vantara, promosso dal miliardario Anant Ambani, afferma di dedicarsi alla salvaguardia di specie animali a rischio. Tuttavia, recenti indagini sollevano dubbi sulle sue reali finalità e pratiche. La verità dietro il mega zoo di Ambani si sta progressivamente chiarendo, portando molte domande sulla sua reale efficacia e integrità. La verità dietro il mega zoo del miliardario Ambani: il centro Vantara che dice di salvare animali a rischio estinzione finisce

Anant Ambani è il figlio minore dell’uomo più ricco d’Asia, che Forbes colloca al diciannovesimo posto tra i miliardari del mondo. Mukesh, il padre, è a capo di un impero industriale che si occupa di petrolio, raffinazione e petrolchimico con un fatturato annuo di circa 20 miliardi di dollari. Da noi – vale a dire, in Occidente – Ambani jr è diventato famoso nel 2024, quando ha organizzato quello che è stato definito il matrimonio dell’anno. Celebrazioni durate mesi, uno stuolo di vip (tra gli altri Rihanna, Drake, Justin Bieber, Kim Kardashian) e di politici ( Narendra Modi, Boris Johnson, Tony Blair, il nostro Matteo Renzi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

