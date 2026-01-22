maltempo in sicilia danni da oltre 1 miliardo di euro

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato danni stimati superiori a un miliardo di euro in Sicilia, interessando infrastrutture e attività economiche. Le autorità stanno lavorando per definire interventi di ristoro destinati a supportare le imprese e le comunità colpite, nel tentativo di ripristinare la normalità e ridurre l’impatto di questo evento atmosferico sulla regione.

La stima complessiva dei danni provocati da ciclone Harry in Sicilia supera il miliardo di euro. I n soli due giorni il maltempo ha devastato infrastrutture, strade, porticcioli, stabilimenti balneari, attività produttive e ricettive soprattutto lungo la fascia costiera jonica e in quella che si affaccia sul Canale di Sicilia. La mattina del 22 gennaio il governatore Renato Schifani ha comunicato una stima di 741,5 milioni di euro in danni, calcolati dalla Protezione civile regionale. A questi si dovranno aggiungere i mancati redditi delle attività produttive, per le quali si sta lavorando a ristori e contributi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Maltempo in Sicilia, Schifani: "Danni gravissimi su oltre 100 km di costa, oltre mezzo miliardo di euro"

Maltempo, oltre un miliardo di euro di danni in Sicilia | Crolli e spiagge cancellate nel Sud Italia

