Un sì per salvare altre vite | secondo prelievo multiorgano al Goretti in poche ore

All’ospedale Goretti di Latina, si è appena concluso un secondo prelievo multiorgano in poche ore. Dopo il primo, anche questa volta i medici sono riusciti a donare gli organi di un paziente deceduto, permettendo a diverse persone di ricevere un trapianto e sperare in una nuova possibilità di vita. La notizia arriva nel giro di pochi giorni, confermando l’impegno delle equipe mediche e la generosità delle famiglie coinvolte.

La scelta di un uomo di 62 anni di Pontinia: anche lui aveva dato il proprio consenso in vita al momento del rinnovo della carta di identità A soli due giorni dal primo prelievo multiorgano all'ospedale Goretti di Latina, nel corso della mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, un altro donatore ha permesso ad altre persone di salvarsi. Si tratta di un uomo di 62 anni di Pontinia e anche lui aveva dato il proprio consenso in vita al momento del rinnovo della carta di identità. La scelta di rappresentare una speranza per altre persone dopo la propria morte sta diventano sempre più una scelta consapevole e matura.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Goretti Latina

Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2026, presso l’ospedale Perrino di Brindisi, è stato eseguito il primo prelievo multiorgano dell’anno da un uomo di 66 anni.

Federico Sandrolini, pompiere di Sasso Marconi, ha affrontato un grave incidente che gli ha portato l’amputazione di una gamba.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Goretti Latina

Argomenti discussi: Si tuffa per salvare il cane, annega in un canale; Mantova, si tuffa per salvare il cane: uomo annega in un canale; Si tuffa per salvare il cane e muore annegato: tragedia nel Mantovano. L’animale sopravvive; Chloé Zhao, regista di Hamnet: Non si fanno i film per salvare il mondo.

Giulia e quel sì che vale una speranza: Basta poco per salvare una vita, non abbiate paura di donareLa 28enne di Premilcuore racconta la sua esperienza dalla mappatura alla donazione di midollo avvenuta a Bologna: Qualche dolorino e un po' di stanchezza, ma sapere che puoi dare speranza a una per ... forlitoday.it

Il grande cuore di Niccolò. Dal consiglio comunale al trapianto per salvare un bambinoIl consigliere di Barberino Tavarnelle, il 23enne Cappelli, dona il midollo: È un gesto che mi rimarrà per sempre e credo mi renda una persona migliore. Noi non siamo fatti per noi stessi, ma per don ... msn.com

A proposito di cessioni complicate, Niccolò Fortini va verso la permanenza a Firenze. Paratici e Goretti hanno fissato il prezzo del diciannovenne a 15-20 milioni. Per adesso non sono arrivate offerte nemmeno vicine a quella somma, e il club conta che non - facebook.com facebook

Latina, al Goretti prelievo multiorgano: un gesto di solidarietà che salva vite x.com