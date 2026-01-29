Un sì per salvare altre vite | secondo prelievo multiorgano al Goretti in poche ore

Da latinatoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale Goretti di Latina, si è appena concluso un secondo prelievo multiorgano in poche ore. Dopo il primo, anche questa volta i medici sono riusciti a donare gli organi di un paziente deceduto, permettendo a diverse persone di ricevere un trapianto e sperare in una nuova possibilità di vita. La notizia arriva nel giro di pochi giorni, confermando l’impegno delle equipe mediche e la generosità delle famiglie coinvolte.

La scelta di un uomo di 62 anni di Pontinia: anche lui aveva dato il proprio consenso in vita al momento del rinnovo della carta di identità A soli due giorni dal primo prelievo multiorgano all'ospedale Goretti di Latina, nel corso della mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, un altro donatore ha permesso ad altre persone di salvarsi. Si tratta di un uomo di 62 anni di Pontinia e anche lui aveva dato il proprio consenso in vita al momento del rinnovo della carta di identità. La scelta di rappresentare una speranza per altre persone dopo la propria morte sta diventano sempre più una scelta consapevole e matura.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

