Un sette cambia la storia di Thierry Van Den Berg Ecco cos' è successo a Campione

A Campione, Thierry Van Den Berg ha scritto una pagina diversa nel suo percorso pokeristico. Durante il PokerStars Open, un sette ha deciso le sorti del suo torneo, lasciando tutti sorpresi. La sua vittoria o sconfitta ha cambiato la storia di questa gara, creando un episodio che resterà a lungo nella memoria degli appassionati.

Ogni torneo ha una storia da raccontare. Quella che arriva dall'high roller durante il PokerStars Open di Campione è decisamente curiosa. Thierry Van Den Berg, storico regular dei circuiti europei, era a un passo dall'eliminazione (in bolla), poi l'incredibile rimonta chiusa con un secondo posto d'autore Nel giorno dello start ufficiale del Main Event del PokerStars Open di Campione 2026, c'era anche il final day del torneo high roller. A guardare i protagonisti in gioco, viene spontaneo definirlo un torneo davvero tosto. Passeggiando tra i tavoli c'è quel classico volto che ci fa dire: "Dove l'ho già visto?".

