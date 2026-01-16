Mitchel Van den Brink si è imposto nella penultima tappa della Dakar 2026 nella categoria camion, con una prova speciale di 311 km tra Al Henakiyah e Yanbu e un trasferimento di circa 409 km. La 48ª edizione della maratona nel deserto in Arabia Saudita sta giungendo al termine, con Zala ancora in corsa per il successo finale. La competizione prosegue con sfide intense tra i principali concorrenti.

Mitchel Van den Brink ha vinto nella categoria camion la dodicesima e penultima frazione della Dakar 2026, che proponeva una prova speciale di 311 km tra Al Henakiyah e Yanbu oltre ad un trasferimento di circa 409 km fino al bivacco che aveva ospitato i concorrenti al via di questa 48ma edizione della Maratona nel Deserto (in programma per il settimo anno di fila in Arabia Saudita). L’equipaggio neerlandese a bordo del truck MMT EVO 4 n.601 del team Eurol Rallysport ha completato il percorso competitivo odierno in 3h58:47, aggiudicandosi il quarto successo parziale dell’anno alla Dakar. Van den Brink ha preceduto di 6’56” il lituano Vaidotas Zala (Iveco Powerstar) e di 8’24” il ceco Martin Soltys (Buggyra Invictus), che si sono inseriti rispettivamente in seconda e terza piazza sul podio di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dakar 2026, Van den Brink svetta nella penultima tappa tra i camion. Zala vede il successo finale

