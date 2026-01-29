Un nuovo spirometro per il Policlinico grazie al Rotary Club Modena L A Muratori

Questa mattina al Policlinico di Modena si è svolta la consegna di uno spirometro di ultima generazione. Il Rotary Club Modena L. A. Muratori ha donato l’apparecchio per migliorare le diagnosi e il trattamento dei pazienti con problemi respiratori. La cerimonia si è tenuta nel reparto di Malattie dell’Apparato Respiratorio, dove l’innovativo strumento sarà subito operativo.

L'iniziativa benefica, promossa e.

