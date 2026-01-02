Nuovi arredi per la Pediatria del Policlinico | la donazione del Rotary Club Modena

Il Rotary Club Modena ha donato nuovi arredi per il reparto di Pediatria del Policlinico di Modena. Gli spazi ludico-ricreativi al settimo piano sono stati rinnovati per migliorare il comfort dei bambini ricoverati, offrendo un ambiente più accogliente e sereno durante il loro soggiorno. Questo intervento mira a supportare il benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, contribuendo a rendere più umani e meno stressanti i momenti di degenza.

A Milano la pediatria del Policlinico si trasformerà nella città dei bambini con skatepark, spazi armoniosi e ortoterapia - Presentato il progetto vincitore del bando per il reparto di pediatria “più bello e accogliente del mondo” finanziato dalla Fondazione De Marchi Trasformare l’ospedale in spazi dove poter essere ... disabili.com

Moto e sorrisi, i regali di 200 babbi Natale al Policlinico di Milano - I reparti di Pediatria del Policlinico di Milano questa mattina sono stati travolti da un’esplosione di colori, motori e sorrisi, grazie all’evento di beneficenza “Sfrecciamo per un sorriso: motori, ... vita.it

2025 in pillole - Gennaio: cose strane che accadono - Febbraio: nuovi/vecchi arredi in bottega - Marzo: io che tento di convincere il maestro ad aggiungere cielo stellato e lui: “sento Giotto … se è libero” - Aprile: uno dei miei momenti fuori di matto - Maggio: un - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.