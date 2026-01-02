Nuovi arredi per la Pediatria del Policlinico | la donazione del Rotary Club Modena
Il Rotary Club Modena ha donato nuovi arredi per il reparto di Pediatria del Policlinico di Modena. Gli spazi ludico-ricreativi al settimo piano sono stati rinnovati per migliorare il comfort dei bambini ricoverati, offrendo un ambiente più accogliente e sereno durante il loro soggiorno. Questo intervento mira a supportare il benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, contribuendo a rendere più umani e meno stressanti i momenti di degenza.
Nuovi arredi sono stati installati per riqualificare gli spazi ludico-ricreativi dedicati ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria al settimo piano del Policlinico di Modena, con l’obiettivo di offrire un conforto ai bambini ricoverati proprio in occasione delle festività più belle e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Nuovi arredi per la Pediatria: dal Lions Club Forlì Host un importante dono alla Pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni
Leggi anche: Calcio e solidarietà, i tifosi del Modena donano 5.000 euro alla pediatria del Policlinico
Policlinico: nuovi arredi in pediatria grazie al Rotary - ricreativi dedicati ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del 7° Piano del Policlinico, con la finalità di offrire un conforto ai bimbi ricover ... lapressa.it
A Milano la pediatria del Policlinico si trasformerà nella città dei bambini con skatepark, spazi armoniosi e ortoterapia - Presentato il progetto vincitore del bando per il reparto di pediatria “più bello e accogliente del mondo” finanziato dalla Fondazione De Marchi Trasformare l’ospedale in spazi dove poter essere ... disabili.com
Moto e sorrisi, i regali di 200 babbi Natale al Policlinico di Milano - I reparti di Pediatria del Policlinico di Milano questa mattina sono stati travolti da un’esplosione di colori, motori e sorrisi, grazie all’evento di beneficenza “Sfrecciamo per un sorriso: motori, ... vita.it
2025 in pillole - Gennaio: cose strane che accadono - Febbraio: nuovi/vecchi arredi in bottega - Marzo: io che tento di convincere il maestro ad aggiungere cielo stellato e lui: “sento Giotto … se è libero” - Aprile: uno dei miei momenti fuori di matto - Maggio: un - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.