Nuovi arredi per la Pediatria del Policlinico | la donazione del Rotary Club Modena

Da modenatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rotary Club Modena ha donato nuovi arredi per il reparto di Pediatria del Policlinico di Modena. Gli spazi ludico-ricreativi al settimo piano sono stati rinnovati per migliorare il comfort dei bambini ricoverati, offrendo un ambiente più accogliente e sereno durante il loro soggiorno. Questo intervento mira a supportare il benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, contribuendo a rendere più umani e meno stressanti i momenti di degenza.

Nuovi arredi sono stati installati per riqualificare gli spazi ludico-ricreativi dedicati ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria al settimo piano del Policlinico di Modena, con l’obiettivo di offrire un conforto ai bambini ricoverati proprio in occasione delle festività più belle e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

