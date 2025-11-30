Missione Earth 2.0 | La Cina è alla ricerca di un nuovo pianeta Terra

Si chiama Earth 2.0 ed è il nome della missione satellitare attraverso la quale la Cina punta a trovare nuovi esopianeti abitabili nello Spazio. Andiamo con ordine: in vista del suo 15esimo Piano Quinquennale (2026-2030) Pechino auspica di lanciare in orbita alcuni satelliti scientifici per rafforzare l’esplorazione del cosiddetto Spazio profondo, un termine utilizzato per indicare la parte dell’universo che si trova al di fuori dell’influenza diretta del nostro sistema solare. Ebbene, uno di questi satelliti – per la precisione quello destinato alla ricerca degli esopianeti, i pianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal nostro Sole – è soprannominato Earth 2. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Missione Earth 2.0: La Cina è alla ricerca di un “nuovo pianeta Terra”

Scopri altri approfondimenti

Live Show Venerdì 5 dicembre, dalle ore 20:30 OTTOxTRE – Il viaggio negli anni ’80 Un trio, tre cuori in ritmo, una sola missione: farti rivivere la magia della musica che ha fatto la storia. Da Michael Jackson a Earth, Wind & Fire, da Prince a Phil Collins, - facebook.com Vai su Facebook

Entrambi i satelliti HydroGNSS dell' @esa sono stati dispiegati e ora volano in solitaria. HydroGNSS 1 e 2 rappresentano la prima missione Scout @ESA_EO : sviluppati con un budget limitato, offrono dati utilizzabili agli scienziati di tutto il mondo. Vai su X

La Cina lancia una missione di salvataggio lampo e umilia la NASA - In soli undici giorni Pechino prepara e invia una capsula di emergenza, mentre gli USA fanno i conti con ritardi imbarazzanti. Lo riporta tech.everyeye.it

Dalla Cina la missione per recuperare i 3 astronauti bloccati - Lanciata dalla Cina la navetta senza equipaggio per recuperare i tre astronauti bloccati sulla stazione spaziale Tiangong. Si legge su ansa.it

Missione Luna, la Cina punta a ribaltare le gerarchie dello spazio: bandiera rossa sul satellite nel 2030 - Nel frattempo, Pechino prepara la nuova rotazione di astronauti diretti alla stazione spaziale Tiangong. Si legge su quotidiano.net