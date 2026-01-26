Nella recente telefonata tra Donald Trump e il governatore Walz, si è discusso di possibili riduzioni degli agenti ICE, mentre il presidente ha inviato il direttore Homan in Minnesota. La Casa Bianca ha ribadito che Trump mira a garantire la sicurezza pubblica, chiedendo la fine delle proteste e del caos a Minneapolis, senza intenzioni di danneggiare cittadini o agenti.

Nonostante l'ondata di gelo che si sta abbattendo sugli Stati Uniti, la situazione a Minneapolis resta incandescente dopo l'uccisione dell'infermiere Alex Pretti da parte di alcuni agenti dell'Ice. Le proteste si sono allargate anche ad altre città americane e lo scontro politico tra autorità stati e federali prosegue. In questo scenario agitato, la telefonata tra il presidente degli Usa Trump e il governatore del Minnesota Tim Walz assomiglia a un appiglio per la de-escalation. L'ufficio del governatore ha confermato la conversazione «produttiva» avuta con il presidente il quale avrebbe accettato di parlare con il Dipartimento della Sicurezza Nazionale per garantire che «gli investigatori statali possano condurre indagini indipendenti sulle sparatorie dei funzionari federali contro Pretti e Renee Nicole Good». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Telefonata Trump-Walz, il governatore: «Il presidente potrebbe ridurre gli agenti Ice» | Il tycoon invia il 'duro' Homan in Minnesota

In un quadro politico in evoluzione, Donald Trump ha inviato Homan a Minneapolis, mentre il candidato repubblicano alla governatorato si è ritirato.

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha chiesto a Donald Trump di rimuovere alcuni agenti dal Minnesota, in risposta ai recenti disordini causati dalle politiche sull’immigrazione dell’amministrazione.

