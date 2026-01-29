Un giudice federale ha bloccato le espulsioni di rifugiati in Minnesota. Le autorità devono rilasciare subito chi è ancora detenuto e riconsiderare ogni caso singolarmente. Nel frattempo, lo zar del confine avverte: “Cooperate o ridurremo gli agenti”.

Un giudice federale degli Stati Uniti ha ordinato la sospensione immediata delle detenzioni e delle procedure di espulsione nei confronti di rifugiati legalmente ammessi in Minnesota, imponendo alle autorità federali di rilasciare senza indugio le persone attualmente trattenute e di riesaminare singolarmente ogni caso. La decisione rappresenta l’ultimo sviluppo di un contenzioso giudiziario che sta mettendo sotto pressione le politiche migratorie federali. Il giudice ha emesso una ordinanza restrittiva temporanea che blocca l’operazione avviata dall’amministrazione Trump e che, secondo gli atti depositati in tribunale, ha coinvolto almeno un centinaio di rifugiati nello Stato del Minnesota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giudice blocca le espulsioni in Minnesota. Ma lo zar del confine avverte: “Cooperate o ridurremo gli agenti”

Approfondimenti su Minnesota espulsioni

Un giudice nel Minnesota ha bloccato l’espulsione di un bambino di cinque anni, fermato durante un’operazione dell’Ice che aveva preso di mira il padre.

Tom Homan, noto come lo “zar delle frontiere”, è stato inviato a Minneapolis da Donald Trump in risposta alle recenti proteste e alla sparatoria che ha coinvolto un infermiere di terapia intensiva.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Minnesota espulsioni

Argomenti discussi: Minnesota, giudice blocca l'espulsione del bimbo di 5 anni fermato dall'Ice; Minnesota, giudice blocca l'espulsione del bimbo di 5 anni fermato dall'Ice; Minnesota, giudice blocca l’espulsione del bimbo di 5 anni fermato dall’Ice; Minnesota, giudice blocca l’espulsione del bimbo di 5 anni fermato dall’Ice.

Giudice ordina stop detenzione ed espulsione dei rifugiati in Minnesota(ANSA) - WASHINGTON, 29 GEN - Un giudice federale ha ordinato agli agenti federali di interrompere la detenzione e l'espulsione dei rifugiati in Minnesota che erano stati ammessi legalmente negli Stat ... msn.com

Minnesota, giudice blocca l'espulsione del bimbo di 5 anni fermato dall'Ice(Adnkronos) - Un giudice negli Stati Uniti ha bloccato l'espulsione del bambino di cinque anni fermato nel Minnesota in una operazione dell'Ice contro il padre, a testimonianza, insieme alle uccisioni ... msn.com