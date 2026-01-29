UN chief ‘deeply concerned’ by escalation of violence in South Sudan spokesperson says

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si dice molto preoccupato per l’aumento della violenza in Sud Sudan. In un comunicato, un portavoce dell’Onu ha spiegato che la situazione sta peggiorando, con scontri che continuano a mettere a rischio la stabilità del paese. Guterres chiede alle parti coinvolte di fermare subito i combattimenti e di tornare al dialogo. La comunità internazionale monitora con attenzione l’evolversi della crisi, mentre la popolazione civile continua a soffrire.

Jan 29 (Reuters) - United Nations Secretary General Antonio Guterres is “deeply concerned” by continued escalation of violence in South Sudan, a spokesperson said on Thur. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - UN chief ‘deeply concerned’ by escalation of violence in South Sudan, spokesperson says Approfondimenti su South Sudan Violence Vintage Violence live a Largo Venue I Vintage Violence, band di riferimento nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale CONCERTI A SENTIMENTO 2026. Vintage violence live @ Astro club, Fontanafredda I Vintage Violence, gruppo di spicco nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su South Sudan Violence UN chief 'deeply concerned' by escalation of violence in South Sudan, spokesperson saysJan 29 (Reuters) - United Nations Secretary General Antonio Guterres is deeply concerned by continued escalation of violence in South Sudan, a spokesperson said on Thursday, while reiterating the ... msn.com RR Modern ENT Clinic, Juba South Sudan - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.