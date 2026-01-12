Vintage Violence live a Largo Venue

I Vintage Violence, band di riferimento nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale CONCERTI A SENTIMENTO 2026. Prodotto da Tube Music, il tour li porterà in alcune delle venue più rappresentative d’Italia, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare dal vivo il loro repertorio. Gli appuntamenti si inseriscono nel percorso di consolidamento della loro presenza nel panorama musicale nazionale.

I Vintage Violence, tra i più prolifici e riconoscibili gruppi nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale CONCERTI A SENTIMENTO 2026, prodotto da Tube Music, che li vedrà protagonisti sui palchi di alcune delle venue rock più iconiche d’Italia. Milano, Roma, Bologna. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

VINTAGE VIOLENCE: nuovo singolo, EP e nuovo tour.

