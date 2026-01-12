Vintage Violence live a Largo Venue
I Vintage Violence, band di riferimento nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale CONCERTI A SENTIMENTO 2026. Prodotto da Tube Music, il tour li porterà in alcune delle venue più rappresentative d’Italia, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare dal vivo il loro repertorio. Gli appuntamenti si inseriscono nel percorso di consolidamento della loro presenza nel panorama musicale nazionale.
VINTAGE VIOLENCE: nuovo singolo, EP e nuovo tour.
Carini e carine, è tempo di tornare a elevare il mio ed il vostro tasso. ` sarò a Santeria Toscana 31 - Milano per dare zampa forte ai miei amici Vintage Violence insieme a Elton Novara. Siccome i biglietti stanno volando come le mi - facebook.com facebook
