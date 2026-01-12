Vintage violence live @ Astro club Fontanafredda
I Vintage Violence, gruppo di spicco nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale
I Vintage Violence, tra i più prolifici e riconoscibili gruppi nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale “Concerti a sentimento” 2026, prodotto da Tube Music, che li vedrà protagonisti sui palchi di alcune delle venue rock più iconiche d’Italia. Milano, Roma, Bologna. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
