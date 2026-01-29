uisp trofeo vallerini le squadre alle semifinali

Le squadre che partecipano al Trofeo Vallerini si preparano alle semifinali. La competizione di calcio giovanile organizzata dall'Uisp entra nel vivo, con partite che coinvolgono ragazzi dai 6 ai 13 anni. I giovani atleti si sfidano sui campi e nelle palestre, in una stagione che ogni anno riunisce centinaia di bambini e ragazzi. La tensione cresce mentre si avvicinano le fasi decisive del torneo.

È ormai entrato nel vivo delle sue partite il Trofeo Vallerini, la storica manifestazione di calcio giovanile targata Uisp che ogni anno anima campi e palestre durante il periodo invernale, in questa edizione con ragazzi e bambini che vanno dai 13 anni dei classe 2013, fino ad arrivare ai 6 anni dei classe 2019. Il 31 gennaio e il 7 febbraio, due sabati, si giocheranno le fasi a eliminazione diretta, mentre la giornata di finalissime è in programma come ogni anno sui campi della Sanfa Calcio, presso la Polisportiva San Faustino, in una giornata unica che per l’occasione sarà domenica 15 marzo. Come sta andando il Trofeo? Nei 2013 le semifinali saranno tra San Marino e Virtus Cibeno A e poi tra Sanfa Calcio e Sanmichelese; nei 2014 Atletic Cdr e San Francesco l’hanno fatta da padroni nei rispettivi gironi, e in semifinale affronteranno rispettivamente Monari Nasi e Castelnuovo A e Monari Nasi; nei 2015 semifinali tra Castelnuovo-Sanmichelese e Virtus Cibeno-Sanfa Calcio; nei 2016 tre gironi combattutissimi, che hanno visto in testa squadre che si sono alternate a più riprese, nei quarti di finale che si giocheranno il giorno di San Geminiano tra le favorite Sanmarine e Monari Nasi; nei 2017 due gironi equilibratissimi che hanno promosso due squadre appaiate, ovvero Sanfa Calcio e Novese nel girone A e Sanmichelese e Monari Nasi nel girone B; nei 2018 semifinali già definite tra Sanmarinese e Atletic Cdr e poi tra Sanfa Calcio e Mirandolese; infine nei 2019 semifinali tra Sanfa Calcio e Rubierese e tra Cdr e Monari Nasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

