Basket Coppa Toscana Domani e martedì a Grosseto si assegna l’ambito trofeo Monteroni-Valdelsa e Poggibonsi-Gea sono le semifinali

Domani e martedì a Grosseto si disputano le semifinali della Coppa Toscana di basket, con Monteroni-Valdelsa e Poggibonsi-Gea. In assenza di partite di campionato per la pausa natalizia, le Final Four rappresentano l’appuntamento principale del torneo regionale, che vede le migliori squadre della Toscana confrontarsi per conquistare il trofeo.

Con il campionato in pausa per la lunga sosta natalizia, la DR1 lascia spazio alle Final Four di coppa Toscana. Domani e martedì al palazzetto di via Austria a Grosseto 4 squadre si affronteranno per conquistare il primo trofeo stagionale. Si tratta di Monteroni, Valdelsa Basket, Poggibonsi e i padroni di casa della Gea Grosseto. L’inizio della manifestazione è previsto per domani pomeriggio alle 16 quando si affronteranno in una semifinale tutta senese la Simus Monteroni di coach Lorenzo Rossi e il Valdelsa Basket di coach Jacopo Lanza. Una partita tra le 2 squadre che fino a questo momento hanno condotto una prima parte di stagione ad altissimi livelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

